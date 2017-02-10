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ВЕСТИ ЮГ

В Карачаево-Черкесии отметили 95-летие ветерана Разият Алиевой

17:37 Пятница, 10.02.2017

Через ее руки прошли десятки раненных солдат. В Карачаево-Черкесии торжественно отметили 95-летие фронтовой медсестры, ветерана войны Разият Алиевой. Она всю жизнь посвятила спасению человеческих жизней. В этот день бабушка Разият получила поздравления не только от руководства республики, но и от президента страны.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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