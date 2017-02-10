В Карачаево-Черкесии отметили 95-летие ветерана Разият Алиевой

Через ее руки прошли десятки раненных солдат. В Карачаево-Черкесии торжественно отметили 95-летие фронтовой медсестры, ветерана войны Разият Алиевой. Она всю жизнь посвятила спасению человеческих жизней. В этот день бабушка Разият получила поздравления не только от руководства республики, но и от президента страны.

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