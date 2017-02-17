Ко Дню святого Валентина в Краснодаре зацвели краснокнижные подснежники. Сотрудники Ботанического сада Кубанского университета не могут наглядеться на вестников весны. Правда этому чуду они не удивлены. Температурные качели уже не раз заставляли растения путать зиму с весной. Ученые шутят, что теперь никакая мачеха не сможет послать в холодный лес добрую падчерицу за цветами, так как их можно встретить даже на городских клумбах.

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