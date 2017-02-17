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ВЕСТИ ЮГ

В парке культуры Черкесска установили зенитно-ракетный комплекс

17:29 Пятница, 17.02.2017

Экспонат цвета хаки. Аллея боевой и воинской славы в парке культуры «Зеленый остров» столицы Карачаево-Черкесии пополнилась новой достопримечательностью. Теперь здесь установили пусковую установку зенитно-ракетного комплекса, который списан в связи с модернизацией.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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