В Приэльбрусье создают шедевры из льда

Ледяные сани в натуральную величину. В Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии на глазах туристов рождаются шедевры из снега и льда. Стройматериал берут из озера. Ледяные блоки распиливают пополам, наносят на них узоры и затем соединяют, поливая водой. Так и получаются скульптуры, привлекающие всеобщее внимание. Попробовать себя в роли ваятеля может любой желающий.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.