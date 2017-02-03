В Приэльбрусье создают шедевры из льда
Ледяные сани в натуральную величину. В Приэльбрусье в Кабардино-Балкарии на глазах туристов рождаются шедевры из снега и льда. Стройматериал берут из озера. Ледяные блоки распиливают пополам, наносят на них узоры и затем соединяют, поливая водой. Так и получаются скульптуры, привлекающие всеобщее внимание. Попробовать себя в роли ваятеля может любой желающий.
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