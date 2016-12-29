В Северной Осетии после капремонта вновь открыли филармонию
Настоящим новогодним подарком для Северной Осетии стало открытие здания обновленной филармонии. Бывшая лютеранская кирха со 150-летней историей в последние годы пребывала в плачевном состоянии. А ведь на этих подмостках играли Рихтер, Гилельс, Растропович. Маэстро Гергиев впервые здесь встал за дирижерский пульт. И, конечно, он не мог не приехать со своим оркестром на торжественное открытие.
Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.