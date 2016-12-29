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ВЕСТИ ЮГ

В Северной Осетии после капремонта вновь открыли филармонию

17:35 Четверг, 29.12.2016

Настоящим новогодним подарком для Северной Осетии стало открытие здания обновленной филармонии. Бывшая лютеранская кирха со 150-летней историей в последние годы пребывала в плачевном состоянии. А ведь на этих подмостках играли Рихтер, Гилельс, Растропович. Маэстро Гергиев впервые здесь встал за дирижерский пульт. И, конечно, он не мог не приехать со своим оркестром на торжественное открытие.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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