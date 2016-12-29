В Северной Осетии после капремонта вновь открыли филармонию

Настоящим новогодним подарком для Северной Осетии стало открытие здания обновленной филармонии. Бывшая лютеранская кирха со 150-летней историей в последние годы пребывала в плачевном состоянии. А ведь на этих подмостках играли Рихтер, Гилельс, Растропович. Маэстро Гергиев впервые здесь встал за дирижерский пульт. И, конечно, он не мог не приехать со своим оркестром на торжественное открытие.

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