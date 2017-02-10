В Сочи путь поезду преградило стадо коров
Природа Сочи приводит в восторг даже коров. Очевидцы сняли забавную процессию — вереница буренок мирно бредет по железнодорожным рельсам, игнорируя гудки ползущего за ними локомотива. Вероятно, коровы были очарованы морским пейзажем.
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