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ВЕСТИ ЮГ

Во Владикавказе открыта детская творческая студия по рисованию песком

17:22 Пятница, 13.03.2015

Директор творческой студии Залина Токазова — мама двоих детей — решила привнести новизну в образовательный процесс и сделала ставку на песочную живопись. Маленькие художники, а некоторым из них едва исполнилось два года, создают картины цветным песком грубого помола.

Классическая музыка и приглушенный свет настраивают на нужный лад. Рисование песком не только пробуждает фантазию и развивает мелкую моторику, оно успокаивает гиперактивных малышей.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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натали 11.02.2017

по какому адресу можно найти эту творческую студию рисования песком