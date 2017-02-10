Во Владикавказе открыта детская творческая студия по рисованию песком

Директор творческой студии Залина Токазова — мама двоих детей — решила привнести новизну в образовательный процесс и сделала ставку на песочную живопись. Маленькие художники, а некоторым из них едва исполнилось два года, создают картины цветным песком грубого помола.

Классическая музыка и приглушенный свет настраивают на нужный лад. Рисование песком не только пробуждает фантазию и развивает мелкую моторику, оно успокаивает гиперактивных малышей.

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