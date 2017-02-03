Высокотехнологичный центр гемодиализа открыли во Владикавказе
200 пациентов в месяц. В столице Северной Осетии начал работу высокотехнологичный центр гемодиализа. Здесь проходят бесплатное лечение жители со всей республики. К тому же, центр компенсирует стоимость проезда, включая такси. После процедуры пациенты могут восстановить силы в новой столовой со спецменю. К слову, люди, страдающие сахарным диабетом и заболеваниями почек, проводят у аппаратов по 12 часов в неделю.
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