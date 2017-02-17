Юный чтец из Калмыкии прославился после декламации стихотворения ‘Россиюшка’
Об этом 6-летнем мальчугане из Калмыкии узнали уже миллионы. Юный чтец Саша Джеваков в одночасье прославился после декламации стихотворения «Россиюшка». Пять миллионов просмотров и восхищенные рецензии на всех языках мира.
Благодаря бабушке, которая заметила удивительные способности мальчика запоминать стихи с первого раза, теперь без участия юного артиста не проходит ни одно мероприятие в республике. Кроме того, сам Никита Михалков пригласил вундеркинда на церемонию закрытия 38 Международного кинофестиваля. Но к своей популярности малыш относится философски и мечтает стать простым милиционером.
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