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ВЕСТИ ЮГ

Юный чтец из Калмыкии прославился после декламации стихотворения ‘Россиюшка’

17:32 Пятница, 17.02.2017

Об этом 6-летнем мальчугане из Калмыкии узнали уже миллионы. Юный чтец Саша Джеваков в одночасье прославился после декламации стихотворения «Россиюшка». Пять миллионов просмотров и восхищенные рецензии на всех языках мира.

Благодаря бабушке, которая заметила удивительные способности мальчика запоминать стихи с первого раза, теперь без участия юного артиста не проходит ни одно мероприятие в республике. Кроме того, сам Никита Михалков пригласил вундеркинда на церемонию закрытия 38 Международного кинофестиваля. Но к своей популярности малыш относится философски и мечтает стать простым милиционером.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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