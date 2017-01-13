Заповедник ‘Утриш’ стал восстанавливаться после воздействия человека

Шагнуть в эпоху динозавров. Заповедник «Утриш», раскинувшийся на побережье Черного моря, предлагает окунуться в первозданную природу. Путешествие по реликтовым лесам открывает тайны происхождения уникальной субтропической экосистемы. Здесь правит природа. И на этих девяти тысячах гектаров человеку не место. Но под руководством сотрудника заповедника здесь проводят экскурсии. Позади остаются голые деревья, и туристов обнимает зеленью можжевеловый лес, где история некоторых растений уходит корнями на шестьдесят миллионов лет — во времена динозавров.

«Каким образом оно приспособилось жить в нашем засушливом климате? Смотрите: на первый взгляд, это кажется листики. На самом деле, это видоизменённый побег. Не испаряет влагу. Сейчас мы можем даже увидеть семена на этом побеге», — рассказывает ио заместителя директора по экологическому просвещению заповедника «Утриш» Алла Письменная.

Это плоды иглицы понтийской — лакомство для животных. Но в это время года лесных обитателей встретить не просто. Редкие их кадры могут сделать лишь фотоловушки. Благородного оленя выманивают солевыми камнями. С каждым годом его популяция растёт. Увеличивает свою территорию и главная достопримечательность заповедника — можжевельник.

«Здесь была очень большая рекреационная нагрузка в своё время. Проводились рубки, очень большая часть территории была разрезана сельскохозяйственными дорогами. Сейчас эти дороги перекрыты. Идёт естественное зарастание. Восстанавливается почвенный покров», — говорит заместитель директора по охране территории заповедника «Утриш» Яна Руденок.

В 2011-ом, когда были обозначены границы заповедника, пришлось сперва убрать следы человека. С территории вывезли более 150-ти тонн мусора. И теперь природа отвечает взаимностью.

В заповеднике можжевельник занимает примерно тысячу гектаров. Это настоящие лёгкие Анапы и Новороссийска. Ведь уже научно доказано, что всего один гектар можжевельника способен очистить воздух одного небольшого промышленного города. Зимой природа берёт под контроль даже те места, где из-за наплыва туристов в сезон яблоку негде было упасть. Море и берег окрасились в черно-белые краски.

Более 300 видов птиц в Утрише борются не за место под солнцем, а за лакомый кусок. Не только в море, но и в горах. Здесь обитает самая быстрая птица в мире — сокол сапсан. При пикировании способен разогнаться до 300 километров в час. Краснокнижная птица практически неуловима. Поэтому сложно даже пересчитать их. Зато уже точно установлено, что работа заповедника не напрасна. Например, заметно расплодились черепахи Никольского. Их уже этим летом можно будет увидеть не только в Красной книге, но и в курортной зоне Утриша.

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