Завод по утилизации автомобильных шин открыли в Дагестане
В Дагестане Год экологии стартовал с перерезания красной ленточки на открытии нового завода по утилизации автомобильных шин. За счет инвестпроекта здесь создано 120 рабочих мест. Предприятие позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Переработанная резина будет использована как вторичный материал для создания кортов, детских и тротуарных площадок.
Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.