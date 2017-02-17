Завод по утилизации автомобильных шин открыли в Дагестане

В Дагестане Год экологии стартовал с перерезания красной ленточки на открытии нового завода по утилизации автомобильных шин. За счет инвестпроекта здесь создано 120 рабочих мест. Предприятие позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Переработанная резина будет использована как вторичный материал для создания кортов, детских и тротуарных площадок.

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