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ВЕСТИ ЮГ

Завод по утилизации автомобильных шин открыли в Дагестане

17:28 Пятница, 17.02.2017

В Дагестане Год экологии стартовал с перерезания красной ленточки на открытии нового завода по утилизации автомобильных шин. За счет инвестпроекта здесь создано 120 рабочих мест. Предприятие позволит значительно улучшить экологическую ситуацию в регионе. Переработанная резина будет использована как вторичный материал для создания кортов, детских и тротуарных площадок.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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