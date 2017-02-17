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ВЕСТИ ЮГ

Житель Краснодара изучил все поверья, связанные с профессией трубочиста

17:33 Пятница, 17.02.2017

Нынешние противники копоти и сажи идут в ногу с техническим прогрессом, но не забывают и о традициях. Они, как и их коллеги сотни лет назад, работают в черных костюмах и цилиндрах. Александр и Денис решили сохранить традиционный образ трубочиста.

Точный диагноз трубам помогает определить современная техника. Камеру опускают в трубу на несколько метров, и на экране сразу видна проблема. Раньше работа трубочиста была настолько грязной, что им даже запрещали ходить по тротуарам. Сегодня же перепачканные лица сажей — редкость, ведь сейчас приходится чаще чистить не дымоходы, а газоходы. Главный инструмент трубочиста — тройка, которая состоит из шара, веревки и ерша.

Ходят по крышам, заглядывают в трубы. Каждый день их ожидает новая вершина, новый кусочек неба: пасмурный или ясный. И, кажется, для них профессия трубочиста даже в современном мире не утратила загадочности и романтичности.

«Забираться на крышу всегда интересно. Любуемся новыми видами. В зависимости от места нахождения дома бывают и река, и озеро, и водохранилище», — рассказывает трубочист Александр Подолян.

Прежде чем Александр всерьез решил, что его призвание — лазать по крышам, он тщательно изучил историю профессии и все поверья, связанные с ней.

«Левая верхняя пуговица к хорошей невесте или жениху. Та, которая ниже, к счастью жениху. С другой стороны верхняя пуговица к деньгам. А если вам удастся оторвать и забрать пуговицу себе, то, возможно, будет удача во всех делах», — говорит трубочист Александр Подолян.

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