Житель Кубани превратил свою квартиру в музей радиотехники

Он настраивает старые приемники на новую волну. Кубанский радиолюбитель Олег Лобанов еле размещает свою коллекцию в квартире. Он помнит не только название каждого своего экспоната, но и знает их внутренние миры. У большинства ламповое сердце, зато душу некоторых ему удалось настроить на новую частоту FМ.

Первым звуком, который издал этот «Telefunken» при рождении, был немецкий марш. Самый старый экспонат в коллекции 1938 года выпуска. Из его динамиков звучали сводки с фронтов Второй мировой войны на разных языках. Потом — призывы строить светлое будущее в СССР. Сегодня он молчит.

Квартира Олега Лобанова — настоящий музей радиотехники. Здесь можно увидеть популярные модели советских приемников — «Мир», «Звезда» и хит того времени — «Рекорд». Редкие немецкие радиолы — трофейные, попали в нашу страну во время Великой Отечественной войны. А некоторые приемники и вовсе в единственном экземпляре.

Сочетание старого и нового дает такой уникальный звук. И, по словам Олега Лобанова, у раритетной техники есть душа. А вот современные аппараты похвастаться этим не могут.

«Их душу никто не видит», — отмечает изобретатель, реставратор Олег Лобанов.

Но раритетным приемникам чаще всего требуется пересадка души. Их ламповые голоса настроены на средние радиоволны. Поэтому в оригинальный корпус многих радиол Олег Лобанов ставит новые детали.

«Все взрослые люди должны немного остаться детьми. Вот я и занимаюсь игрушками, это все игрушки для взрослых», — поясняет изобретатель, реставратор Олег Лобанов.

Звуком и техникой Олег Григорьевич заинтересовался еще в детстве. Окончил политехнический университет в Новочеркасске, несколько лет преподавал в Краснодаре. Коллекцию радиол собирает уже давно. Пополняет ее в основном на блошиных рынках, а за компанию там же находит раритетные фотоаппараты и часы.

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