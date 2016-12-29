Жители Калмыкии встретили Зул — буддистский Новый год

Все жители Калмыкии прибавили себе год жизни. Это традиция праздника Зул — калмыцкого Нового года. Большой молебен прошел в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни», там было прочитано 18 молитвенных текстов. До этого провели обряд устранения препятствий.

«Пришла, чтобы помолиться за хорошее будущее, за наступающий год, чтобы были мир и стабильность», — пояснила жительница Калмыкии.

Во всех семьях зажгли специальные лампадки, для праздничного стола приготовили девять блюд — эта цифра считается у нас числом благополучия. Хозяйки сварили джомбу — калмыцкий чай — и угощали всех борцогами. В этот день калмыки молились о продлении жизни всех живых существ на Земле.

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