Лента новостей

ВЕСТИ ЮГ

Жители Калмыкии встретили Зул — буддистский Новый год

17:32 Четверг, 29.12.2016

Все жители Калмыкии прибавили себе год жизни. Это традиция праздника Зул — калмыцкого Нового года. Большой молебен прошел в Центральном хуруле «Золотая обитель Будды Шакьямуни», там было прочитано 18 молитвенных текстов. До этого провели обряд устранения препятствий.

«Пришла, чтобы помолиться за хорошее будущее, за наступающий год, чтобы были мир и стабильность», — пояснила жительница Калмыкии.

Во всех семьях зажгли специальные лампадки, для праздничного стола приготовили девять блюд — эта цифра считается у нас числом благополучия. Хозяйки сварили джомбу — калмыцкий чай — и угощали всех борцогами. В этот день калмыки молились о продлении жизни всех живых существ на Земле.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

Еще темы рубрики

29 декабря 2016
Пряничная деревня появилась в Краснодаре
29 декабря 2016
В канун Нового года в Сочи вырастили пять тысяч ‘рождественских звезд’
29 декабря 2016
Мастер Ася Еутых преподнесла жителям Адыгеи ювелирный символ года
29 декабря 2016
Жителям Волгограда предлагают подарить родным картины из пластилина

Комментарии

Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.

Комментариев нет.