Жители Кубани раздают еду нуждающимся

Жители Краснодарского края всегда отличались особой сердечностью. Там и придумали «Полку добра» для тех, кто не может позволить себе сытный обед. Ведь некоторые не могут позволить себе даже самого необходимого.

Хлеб, пряники и крупа для каши — многодетной семье может пригодиться все. Мама шестерых детей Инна Лихова регулярно пользуется помощью сельчан в местном магазине.

«Бывает такое, что трудно. Я благодарна за эту полку, это замечательно, что сделали», — говорит многодетная мама Инна Лихова.

Эту полочку доброты в магазине придумали сами продавцы. Теперь каждый желающий может помочь — купить и оставить здесь продукты для тех, кто не всегда может себе позволить сытный обед.

«Очень много стариков, которые нуждаются, идут. Мы подводим их к полочке, рассказываем», — рассказывает директор магазина Ольга Кривенко.

«Много на лекарства уходит, возраст такой, поэтому приходится иногда обращаться», — говорит жительница села Белая Глина Раиса Коробкова.

Уже есть планы по расширению сельского благотворительного проекта — еще одна полка или даже мини-холодильник для скоропортящихся продуктов. И это проявление доброты не единственное в крае. В одном из краснодарских магазинов раздают нуждающимся хлеб.

А вот приготовить и накормить горячим обедом — особый труд. За день раздают около 80 порций горячей еды и 70 пирожков.

«У нас есть два десятка человек, которые постоянно к нам приходят, каждую субботу. Есть люди, которые приезжают из других районов», — рассказывает сотрудник благотворительного фонда Александр Задорожный.

Наглядные примеры доброго отношения друг к другу демонстрируют сами горожане и призывают к этому других. Житель Краснодара, не пожелавший назвать свое имя, перегородил проезжую часть автомобилем, чтобы помочь пожилому человеку перейти дорогу. За три дня это видео в социальной сети набрало 30 тысяч одобрений. Но куда важнее, чтобы добрые дела не превратились лишь в поводы для «лайков».

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.