Жители Кубани раздают еду нуждающимся
Жители Краснодарского края всегда отличались особой сердечностью. Там и придумали «Полку добра» для тех, кто не может позволить себе сытный обед. Ведь некоторые не могут позволить себе даже самого необходимого.
Хлеб, пряники и крупа для каши — многодетной семье может пригодиться все. Мама шестерых детей Инна Лихова регулярно пользуется помощью сельчан в местном магазине.
«Бывает такое, что трудно. Я благодарна за эту полку, это замечательно, что сделали», — говорит многодетная мама Инна Лихова.
Эту полочку доброты в магазине придумали сами продавцы. Теперь каждый желающий может помочь — купить и оставить здесь продукты для тех, кто не всегда может себе позволить сытный обед.
«Очень много стариков, которые нуждаются, идут. Мы подводим их к полочке, рассказываем», — рассказывает директор магазина Ольга Кривенко.
«Много на лекарства уходит, возраст такой, поэтому приходится иногда обращаться», — говорит жительница села Белая Глина Раиса Коробкова.
Уже есть планы по расширению сельского благотворительного проекта — еще одна полка или даже мини-холодильник для скоропортящихся продуктов. И это проявление доброты не единственное в крае. В одном из краснодарских магазинов раздают нуждающимся хлеб.
А вот приготовить и накормить горячим обедом — особый труд. За день раздают около 80 порций горячей еды и 70 пирожков.
«У нас есть два десятка человек, которые постоянно к нам приходят, каждую субботу. Есть люди, которые приезжают из других районов», — рассказывает сотрудник благотворительного фонда Александр Задорожный.
Наглядные примеры доброго отношения друг к другу демонстрируют сами горожане и призывают к этому других. Житель Краснодара, не пожелавший назвать свое имя, перегородил проезжую часть автомобилем, чтобы помочь пожилому человеку перейти дорогу. За три дня это видео в социальной сети набрало 30 тысяч одобрений. Но куда важнее, чтобы добрые дела не превратились лишь в поводы для «лайков».
Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.
Комментарии
Администрацией сайта удаляются комментарии, которые содержат:
мат и бранную лексику;
побуждение к разжиганию межнациональной розни;
призывы к экстремистским действиям;
возбуждение ненависти, вражды, унижение человеческого достоинства;
оскорбления участников дискуссии и героев передач/статей;
рекламу.
Комментариев нет.