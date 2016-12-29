Жителям Волгограда предлагают подарить родным картины из пластилина

До Нового года остаются считанные дни, и многие волгоградцы сейчас озабочены выбором подарков родным и близким. А самый лучший подарок — это, как известно, тот, который сделан своими руками. И удивить здесь есть чем. Такой подарок может выглядеть не хуже магазинного. Например, из пластилина. Для многих это забава детства, однако, если знать и использовать секреты пластилина, можно создавать настоящие картины.

«Это та техника, которую может освоить каждый с первого занятия», — говорит художник Галина Исаева.

На столе – знакомые с детства цветные брусочки. Перед началом важно подготовить каждую деталь: пластилин, картон, стеки, салфетки и теплые руки. Для начала закрашиваем полотно грунтом.

Главный плюс пластилиновой живописи – любую погрешность можно исправить. Удивительно, но чаще всего учениками Галины становятся не дети, а взрослые – во время работы нужно приложить немало усилий. Нелегко, но это того стоит – получается красиво, а к тому же это еще и полезно.

В процессе работают оба полушария мозга, развивается мелкая моторика рук. Техник у такой живописи очень много: накладывание мазков, скручивание, резьба по пластилину, мазок «сумиё» и другие. Еще пара штрихов, и мы почти закончили. Галина такого снеговика может сделать всего за полчаса, нам же понадобилось 3–4 часа. Но зато такая картина теперь готова для того, чтобы ее подарили.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.