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ВЕСТИ ЮГ

Журналист Рычков привез дагестанским детям подарки и приглашения в Великий Устюг

17:36 Четверг, 29.12.2016

Официальный посланник зимнего волшебника — журналист Сергей Рычков — прибыл в Дагестан, чтобы укрепить веру в чудо. Он приехал для того, чтобы навестить семью погибшего младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, и привез детям не только подарки, но и приглашения от Деда Мороза посетить его резиденцию в Великом Устюге.

Полный выпуск тележурнала «Вести. Юг» вы можете посмотреть на этой странице.

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