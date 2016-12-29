Журналист Рычков привез дагестанским детям подарки и приглашения в Великий Устюг
Официальный посланник зимнего волшебника — журналист Сергей Рычков — прибыл в Дагестан, чтобы укрепить веру в чудо. Он приехал для того, чтобы навестить семью погибшего младшего лейтенанта полиции Магомеда Нурбагандова, и привез детям не только подарки, но и приглашения от Деда Мороза посетить его резиденцию в Великом Устюге.
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