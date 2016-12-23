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Жители Ростовской области могут накопить на автомобиль за 46 месяцев

12:00 Пятница, 23.12.2016

Аналитическое агентство «Автостат» посчитало, сколько времени потребуется российским жителями, чтобы накопить на новый автомобиль. Ростовская область занимает в рейтинге 59-ю позицию. Согласно исследованию, дончанам нужно копить 46 месяцев или 3,8 лет для покупки автомобиля при его средней стоимости 1 191 000 рублей. В исследовании кроме средней цены на авто эксперты также учитывали средний уровень зарплаты жителей России. В Ростовской области доход жителей оценили в 25 800 рублей.
По данным «Автостата», проще всего накопить на авто жителям Ямало-Ненецкого АО: откладывать деньги им нужно всего 17 месяцев. А дольше других копить на заветную покупку приходится Приморскому краю: исследователи определили срок в 68 месяцев. В среднем же россияне могут позволить себе авто за 38 месяцев накоплений при средней зарплате в 38 700 рублей.

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