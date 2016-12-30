Жители Узбекистана ввезли в Ростов подкарантинные семечки и арахис

В аэропорту Ростова-на-Дону при досмотре багажа прибывших пассажиров сотрудники фитосанитарного контроля обнаружили у двух жителей Узбекистана подкарантинную продукцию. В ручной клади пассажиров были найдены арахис, семечки и лекарственные травы, которые относятся к временно запрещенной к ввозу продукции.

- В связи с введением временных ограничений ввоза подкарантинной продукции из Узбекистана в ручной клади и багаже пассажиров вся указанная продукция изъята у владельцев, и передана в Ростовский филиал ФГБУ «ВНИИКР» для фитосанитарной экспертизы и последующего уничтожения, — сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия.